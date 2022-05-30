A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Buğrahan Tuncer / Anadolu EfesDeshane Davis Larkin / Anadolu EfesYiğitcan Saybir / Anadolu EfesErten Gazi / Anadolu EfesAkif Egemen Güven / Anadolu EfesKartal Özmızrak / Bahçeşehir KolejiErkan Yılmaz / Bahçeşehir KolejiFurkan Haltalı / Beşiktaş JK IcrypexEgehan Arna / Beşiktaş JK IcrypexDoğuş Özdemiroğlu / DarüşşafakaMelih Mahmutoğlu / Fenerbahçe BekoMetecan Birsen / Fenerbahçe BekoŞehmus Hazer / Fenerbahçe BekoOnuralp Bitim / Frutti Extra BursasporSadık Emir Kabaca / Galatasaray NefBerkan Durmaz / Pınar KarşıyakaMuhsin Yaşar / TOFAŞBerk İbrahim Uğurlu / TOFAŞYiğit Arslan / TOFAŞBerk Demir / Türk TelekomCedi Osman / Cleveland CavaliersSertaç Şanlı / FC BarcelonaAlperen Şengün / Houston RocketsÖmer Faruk Yurtseven / Miami Heat
Furkan Korkmaz / Philadelphia 76ers
Demirören Haber Ajansı / Spor