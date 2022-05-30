A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Haberler

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Buğrahan Tuncer / Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin / Anadolu Efes

Yiğitcan Saybir / Anadolu Efes

Erten Gazi / Anadolu Efes

Akif Egemen Güven / Anadolu Efes

Kartal Özmızrak / Bahçeşehir Koleji

Erkan Yılmaz / Bahçeşehir Koleji

Furkan Haltalı / Beşiktaş JK Icrypex

Egehan Arna / Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu / Darüşşafaka

Melih Mahmutoğlu / Fenerbahçe Beko

Metecan Birsen / Fenerbahçe Beko

Şehmus Hazer / Fenerbahçe Beko

Onuralp Bitim / Frutti Extra Bursaspor

Sadık Emir Kabaca / Galatasaray Nef

Berkan Durmaz / Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar / TOFAŞ

Berk İbrahim Uğurlu / TOFAŞ

Yiğit Arslan / TOFAŞ

Berk Demir / Türk Telekom

Cedi Osman / Cleveland Cavaliers

Sertaç Şanlı / FC Barcelona

Alperen Şengün / Houston Rockets

Ömer Faruk Yurtseven / Miami Heat

Furkan Korkmaz / Philadelphia 76ers


Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Büyük Britanya Anadolu Efes Dünya Kupası Spor Haberler

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