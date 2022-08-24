Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli erkek basketbol takımı, Letonya maçına hazır

Spor Haberleri

FIBA Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam deplasmanda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Arena Riga'da yaptı.

FIBA Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam deplasmanda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Arena Riga'da yaptı. Milli basketbolcular Shane Larkin ve Cedi Osman, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title