A Milli erkek basketbol takımı, Letonya maçına hazır Spor Haberleri FIBA Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam deplasmanda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Arena Riga'da yaptı. FIBA Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam deplasmanda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Arena Riga'da yaptı. Milli basketbolcular Shane Larkin ve Cedi Osman, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Spor Kaynak: AA / Mehmet Özcan A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya Spor Haberler

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