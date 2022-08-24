A Milli erkek basketbol takımı, Letonya maçına hazır
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FIBA Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam deplasmanda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Arena Riga'da yaptı.
FIBA Dünya Kupası elemelerinde yarın akşam deplasmanda Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son antrenmanını maçın oynanacağı Arena Riga'da yaptı. Milli basketbolcular Shane Larkin ve Cedi Osman, antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor