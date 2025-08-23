A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ'ı 96-85 Mağlup Etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında Karadağ'ı 96-85 mağlup etti.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti. Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün ilk beşiyle parkede yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. İkinci periyotta Karadağ'ın etkili hücumlarına karşılık veremeyen milliler, soyunma odasına 2 sayı farkla geride girdi: 47-49. Baskın oyun ortaya koyan A Milli Erkek Basketbol Takımı, üçüncü periyodu 12 sayı farkla önde tamamladı: 76-64. Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, parkeden 96-85 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Alperen Şengün 26 sayıyla tamamlarken, Cedi Osman 19, Furkan Korkmaz ve Şehmus Hazer ise 10 sayıyla bitirdi.

BAKAN BAK MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Karadağ arasında oynanan hazırlık maçını yerinden izledi. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleyi saha kenarından takip eden Bak, ay-yıldızlı ekibe destek oldu.