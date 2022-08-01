A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio şehrine gitti. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio şehrine gitti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bormio'ya giden ay-yıldızlılar 9 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını İtalya'da sürdürecek. Spor AA / Mücahit Hüseyin Eroğul A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.