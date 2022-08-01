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A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio şehrine gitti.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio şehrine gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bormio'ya giden ay-yıldızlılar 9 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını İtalya'da sürdürecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol İtalya Spor Haberler

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