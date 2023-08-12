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A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda'yı 99-72 Mağlup Etti

Spor Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti. Türkiye, maça etkili bir oyunla başlayarak ilk periyodu önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran milli takım, soyunma odasına 54-31 üstün gitti. Üçüncü periyotta farkı 30 sayıya kadar çıkaran Türkiye, maçı 99-72 kazandı.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkiye, İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaştı. İlk periyodu ay-yıldızlılar, 20-17 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 54-31 önde girdi. Maçtaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren milliler, bu periyodu da 78-51'lik skorla geçerken, karşılaşmayı da 99-72 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Şehmus Hazer ile Ömer Faruk Yurtseven 13'er sayı kaydetti. İzlanda'da ise Orri Gunnarson 20 sayıyla oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Türkiye İzlanda Spor Haberler

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