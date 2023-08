A Milli Erkek Basketbol Takımı İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, yarın başlayacak olan FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazır olduklarını ve Olimpiyat Elemeleri'ne kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 20.00'de İzlanda ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 2'nci maçında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak. Milliler, C grubundaki son maçta ise 15 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile olacak. Hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamlayan millilerde Alperen Şengün, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ise Oynayacakları maçlara hazır olduklarını aktaran Alperen Şengün, "Maç ayırt etmiyoruz, her maç zor. Kimseyi hafife almak istemiyoruz. Yarın çıkıp bütün gücümüzle oynayacağız. Hazırız. Gruptan çıkıp diğer gruptan gelecek rakiplerle oynamak istiyoruz" dedi.

"AVRUPA'NIN EN İYİ UZUNLARINA SAHİBİZ"

A Milli Basketbol Takımı'ndaki bir diğer uzun oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile aralarındaki uyumu değerlendiren Şengün, "Ömer dışındaki bütün uzunlarla 3 yıldır oynuyorum. Ömer ile aynı stil oyuna sahibiz. Hemen alıştık birbirimize. Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bunu önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

Alperen Şengün, turnuvada maç içerisinde oyun kurucu görevi üstlenebileceğini belirterek, "Maç esnasında top getirebiliyorum. Takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Houston'da da öyle bir görevim var. Bu konuda da özgüvenim var zaten. Skordan daha çok asist yapmayı düşünen bir oyuncuyum" diye konuştu.

SERTAÇ ŞANLI: HEDEFİMİZ BELLİ

Takımın önemli isimlerinden biri olan Sertaç Şanlı, iyi bir oyunla başlamak istediklerini aktararak, "Zor bir turnuva olacak. Bunun bilincindeyiz. Ne için toplandığımızı biliyoruz. Hedefimiz belli. İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı ama bu da normal. İnşallah yarın İzlanda karşısında iyi bir galibiyetle başlarız" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLAN OYUNCULARLA İLGİLİ KONUŞMAYI TERCİH EDERİM"

Takım olarak çok özverili çalıştıklarını aktaran Sertaç Şanlı, takımda yer almayan devşirme oyuncularla ilgili konuşmamayı tercih ettiğini belirterek, "Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Devşirme oyuncu konuşmaktan ziyade burada olan oyuncularla ilgili konuşmayı tercih ederim. Biz burada emek veriyoruz. Konunun o tarafa kaymasından ziyade burada mücadele edenlerle ilgili konuşmak gerekiyor" diye konuştu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN: AMACIMIZ EN İYİ TAKIMLARDAN BİRİ OLMAK

Organizasyondaki rakipleri değerlendiren Ömer Faruk Yurtseven, "Bizim amacımız en iyi takımlardan biri olmak. Maç maç gideceğiz. Karşı grupta da Hırvatistan en iyi rakibimiz ama bence maç maç devam etmek daha sağlıklı" şeklinde konuştu.

"ALPEREN İLE İYİ BİR UYUM YAKALADIK"

Takıma geç katılan Alperen Şengün ile uyumu hakkında konuşan Yurtseven, "Şu ana kadar iyi bir uyum yakaladık. Kendisi Çeşme ve İtalya'daki kampları kaçırdı. O kamplarda olsa daha iyi olurdu ama oynadığımız Polonya maçları bize çok yardımcı oldu. Stresli anlar, oyunumuzun kaynaşmasını apayrı bir seviyeye çıkarır" açıklamasında bulundu.

FURKAN KORKMAZ: RAKİPTEN ÇOK BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ

Milli takımdan çok umutlu olduğunu belirten Furkan Korkmaz, "Bu seviyede hiçbir rakip için kolay bir maç olur, diyemiyoruz. Basketbol ileri seviyede. Rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Yarın da bunu da iyi bir başlangıç yaparsak göstermiş olacağız. Ben çok ümitliyim. Çok güzel bir turnuva geçireceğiz bence. Evimizde oynayacak olmamız, bizim için büyük bir avantaj" dedi.

"BEN BİR OYUN KURUCU SIKINTISI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Devşirme oyuncular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in ön eleme maçlarında oynamayacak olmasının oyun kurucu anlamında kendilerini zorlamayacağına inandığını aktaran Korkmaz, "Kenan ve Şehmus'un çok iyi işler başaracağına eminim. Kamp dönemini de çok iyi geçirdiler. Ben de zaman zaman oyun kurucu oynayacağım. Geçmiş dönemlerde bunu zaten göstermiştim. Benim bir endişem yok. Takım halinde bu durumu tolere etmemiz gerekecek. Uzun yıllardır konuşulan bir oyun kurucu sıkıntısı var ama ben bunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Burada beraber bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.