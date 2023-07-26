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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'ya gitti

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafilenin İtalya'nın Bormio bölgesine gittiği belirtildi.

Milliler, turnuva öncesinde 6 Ağustos'a kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki maç programı şu şekilde:

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Türkiye-İzlanda

13 Ağustos Pazar:

20.45 Türkiye-Bulgaristan

15 Ağustos Salı:

20.00 Türkiye-Ukrayna

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol Türkiye İtalya Spor Güncel Haberler

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