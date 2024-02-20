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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, antrenmanlarını sürdürüyor.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Şubat Perşembe günü İtalya'nın Pesaro şehrinde oynayacağı İtalya maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerine duruldu.

12 Dev Adam, bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İtalya'nın Pesaro şehrine gidecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu şubat penceresi maç programı şu şekilde:

22 Şubat Perşembe

22.30 İtalya - Türkiye

25 Şubat Pazar

16.00 Türkiye - İzlanda - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket İtalya Spor Güncel Haberler

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