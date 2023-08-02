A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'da kamp çalışmalarını tamamladı

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki kamp çalışmalarını tamamladı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı belirtildi. Milliler, Trentino Basket Cup'ta İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları ile mücadele edecek.