A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'da Hazırlıklara Başladı

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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio bölgesinde hazırlıklarına başladı. 5 Ağustos'a kadar sürecek kampta, takım kondisyon ve taktik antrenmanları gerçekleştiriyor.

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'daki hazırlıklarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, gerçekleştirdiği kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla İtalya'nın Bormio bölgesindeki kampta ilk çalışmasını yaptı.

Ay-yıldızlılar, 5 Ağustos Salı gününe kadar Bormio bölgesinde hazırlıklarına devam edecek.

Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:

7 Ağustos Perşembe:

20.00 Türkiye-Litvanya (Basketbol Gelişim Merkezi)

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)

15 Ağustos Cuma:

18.00 Almanya-Türkiye (Mannheim)

16 Ağustos Cumartesi:

18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Mannheim)

20 Ağustos Çarşamba:

19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi:

20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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