A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'da Hazırlıklara Başladı
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio bölgesinde hazırlıklarına başladı. 5 Ağustos'a kadar sürecek kampta, takım kondisyon ve taktik antrenmanları gerçekleştiriyor.
2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'daki hazırlıklarına başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, gerçekleştirdiği kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla İtalya'nın Bormio bölgesindeki kampta ilk çalışmasını yaptı.
Ay-yıldızlılar, 5 Ağustos Salı gününe kadar Bormio bölgesinde hazırlıklarına devam edecek.
Milli takımın şampiyona öncesinde oynayacağı hazırlık maçları ise şu şekilde:
7 Ağustos Perşembe:
20.00 Türkiye-Litvanya (Basketbol Gelişim Merkezi)
Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos)
15 Ağustos Cuma:
18.00 Almanya-Türkiye (Mannheim)
16 Ağustos Cumartesi:
18.00-20.45 üçüncülük veya final maçı (Mannheim)
20 Ağustos Çarşamba:
19.30 Litvanya-Türkiye (Vilnius)
23 Ağustos Cumartesi:
20.00 Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)