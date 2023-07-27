A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'da çalışmalara başladı

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, kondisyon ağırlıklı bir çalışma programı uygulayacak ve ardından İstanbul'a dönecek. Milliler, turnuvada İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaşacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na İtalya'nın Bormio kentinde hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk çalışmasını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, çalışmalarını 6 Ağustos'a kadar burada sürdürecek ve ardından İstanbul'a dönecek.

İstanbul'un ev sahipliğinde organize edilecek turnuvada milliler, 12 Ağustos'ta İzlanda, 13 Ağustos'ta Bulgaristan ve 15 Ağustos'ta Ukrayna ile karşılaşacak.