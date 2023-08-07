A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da Polonya'yı ağırlayacak
Spor Haberleri
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında yarın Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında yarın Polonya ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan yayımlanacak.
Karşılaşmanın biletleri "Biletix" üzerinden satılıyor.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor