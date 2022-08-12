A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya yenildi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya normal süresi 90-90 biten maçta uzatma bölümü sonucunda 104-103 mağlup oldu. Milli takımda Furkan Korkmaz kaydettiği 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Slovenya'da Goran Dragic 28, Luka Doncic 23 sayıyla oynadı.

Türkiye'nin Slovenya ile karşılaştığı hazırlık maçında Slovenya'nın en önemli oyuncusu Luka Doncic'e karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi. Isınma öncesinde kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen taraftarların isteğini geri çevirmeyen 23 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada sergilediği etkili performans ile ülkesinin maçı kazanmasında önemli pay sahibi oldu.