12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Elemeleri biletini alamadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında Hırvatistan'a 84-71'lik skorla yenildi ve FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edemedi.

C ve D Grupları'nın İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunu Hırvatistan, 24-14 galip kapatırken, devreye de 48-29'luk skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 66-55 üstün tamamlayan konuk takım, maçtan da 84-71'lik skorla galip ayrıldı.

Milli Takım'da Alperen Şengün 5 faulle son çeyrekte oyun dışında kaldı. Bu sonuçla 12 Dev Adam, turnuvayı ikinci tamamlarken, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edemedi.

Maçın en skorer oyuncusu Hırvatistan'da 22 sayı ile oynayan Dario Saric oldu. Millilerde ise Furkan Korkmaz 19 sayı kaydetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Paulo Marques, Lorenzo Baldini, Michal Proc

Türkiye: Şehmus Hazer 16, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim 6, Sadik Emir Kabaca 5, Okben Ulubay, Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz 19, Alperen Şengün 14, Ercan Osmani 2, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven 9

Başantrenör: Ergin Ataman

Hırvatistan: Toni Perkovic, Goran Filipovic 10, Jaleen Smith 14, Borna Kapusta 3, Roko Prkacin, Mario Hezonja 16, Dario Saric 22, Roko Badzim 6, Mateo Dreznjak 5, Ivica Zubac 8, Kresimir Ljubicic

Başantrenör: Josip Sesar

1. Periyot: 24-14 (Hırvatistan lehine)

Devre: 48-29 (Hırvatistan lehine)

3. Periyot: 66-55 (Hırvatistan lehine) - İSTANBUL