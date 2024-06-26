A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanıyor

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlık kapsamında 4 özel maç yapacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın genel menajeri Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.

Türk basketbolunu milli takımlar düzeyinde daha iyi noktaya getirmek istediklerini belirten Başkan Türkoğlu, "Yeniden milli takım heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki burada bulunan arkadaşlar bu fırsatı iyi değerlendirip gösterdikleri performansla ülkemizi gururlandıracaktır. Bu tip organizasyonlar her zaman çok heyecanlı olmuştur. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bize destek veren Türk halkına da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde oynanan eleme maçları öncesinde takımların yoğun maç takvimi nedeniyle yeterli hazırlık süreci bulamadıklarının altını çizen Alper Yılmaz ise "Dört hazırlık maçının sistemi daha iyi anlayabilmek ve oyuncuların birbirlerine alışabilmesi açısından çok yararlı olacağını düşünüyorum. Umuyorum iyi basketbol oynayarak güzel sonuçlar alabiliriz. Hedef maçlarımızı kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz ve orada da başarılı olabiliriz. Hazırlık maçlarında en iyi mücadeleyi göstermek istiyoruz. Yorucu bir sezondan sonra buraya gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ergin Ataman: "Hedefimiz madalya ve şampiyonluk"

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı ve turnuvada madalya kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Milli takımın başında bulunmaktan keyif aldığını dile getiren Ataman, "Türk basketboluna maalesef milli takımlar düzeyinde çok büyük katkımız olamadı. Bu kez alışkanlarımızı değiştirdik. Milli takımımızı 2 haftalık bir hazırlık kampına davet ettik. Bu kampa daha çok eleme maçlarında oynayabilecek oyuncuları çağırdık. Sistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Dört önemli hazırlık maçı yapacağız. İlk maçımızı Filipinler ile oynayacağız. Önümüzdeki hafta da Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile çok zorlu 3 maç yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Çok iyi bir jenerasyona sahip olduklarına vurgu yapan Ataman, "En önemli 5 oyuncumuzun NBA'de olması en büyük sıkıntı. Eleme maçlarında forma giyememeleri bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. NBA'de oynayanlarla da temas halindeyim. Alperen Şengün aradı, çok motive olmuş. 'Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma katılacağım ve millileri madalyaya taşıyacağız.' dedi. Cedi Osman da çok istekli. Diğer oyuncular da aynı durumda. NBA'deki oyuncuların da katılmasıyla Türk Milli Takımı'nın alışkın olduğum şampiyonluklar için mücadele edeceğini düşünüyorum. Hedefimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya ve şampiyonluk. Bunun da ateşini şimdiden yakmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı: "Hedefimiz elemelere hazır olmak"

2025 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazır olabilmek amacıyla çok önemli bir kamp süreci geçireceklerini aktaran Sertaç Şanlı, "Herkes bunun bilincinde. İlk pencerede istemediğimiz mağlubiyet aldık. İkinci pencereye daha iyi hazırlanmamız lazım. Nasıl bir oyun oynamak ve nasıl bir karakter sahaya koymak istediğimizin farkındayız. İyi takımlarla maç yapacağız. Çok zorlu ve kendimizi test edebileceğimiz bir 2 hafta olacak. Hedefimiz buradan iyi sonuçlarla çıkıp elemelere hazır olmak. Avrupa Şampiyonası'na katılarak madalya kazanmayı hedefliyoruz. NBA'den de gelecek oyuncularla madalya hedefi olan bir kadro oluşturacağız. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milliler, yarın Filipinler ile ilk hazırlık maçını oynayacak. 3 Temmuz'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 6-7 Temmuz'da ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek turnuvada ev sahibi ülke ve Hollanda ile kozlarını paylaşacak.