A Milli Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 95-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile karşılaştı. Milli Takım son maçında Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Milli Takım, son 16 turunda Arena Liga'da İsveç ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, İsveç'i 85-79 yenerek, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

A Milli Takım, İsveç'e üstünlük kurarak çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın İsveç ile karşılaşmasını salonda takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam çeyrek finalde. Önce Filenin Sultanları sonra 12 Dev Adam. Gururlan Türkiye..." ifadeleriyle milli takımın fotoğrafını paylaştı.