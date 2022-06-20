A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya hazırlıklarına başladı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyük Britanya maçı öncesi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplandı. Yaklaşık üç saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanında ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu bitiren oyuncular da yer aldı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri de takip etti. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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