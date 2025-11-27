Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i 93-71 ile Geçti

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen milliler, özellikle son çeyrekteki performanslarıyla galibiyeti elde etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

Türkiye: Kenan Sipahi 12, Onuralp Bitim 5, Tarık Biberovic 20, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Faruk Yurtseven 5, Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14, Ercan Osmani 7, Berk Uğurlu 3, Furkan Korkmaz, Yiğit Arslan 3, Erkan Yılmaz

Bosna Hersek: Castaneda 11, Hrelja, Vrabac 9, Alibegovic 18, Sulejmanovic 12, Maric 6, Ilic 1, Arslanagic 3, Penava 11, Simanic

1. Periyot: 29-20

Devre: 46-45

3. Periyot: 67-58

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 önde geçti. Tarık Biberovic, Ömer Faruk Yurtseven ve Şehmus Hazer ile skor üreten milliler, 7. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 20-11. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde bitirdi.

Ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte Onuralp Bitim'in 12. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla toparlanan Bosna Hersek, ikinci periyodun bitimine 29 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 46-45. Milli takım, soyunma odasına 46-45 önde gitti.

Milli takım, üçüncü çeyrekte Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle hücumda etkili oldu. Ay-yıldızlılar, sonrasında Sertaç Şanlı'nın 29. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 67-57. Milli takım, son çeyreğe 67-58 önde girdi.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; Tarık Biberovic, Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı. Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit Arslan'ın dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71. Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
