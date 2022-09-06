A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı devirdi Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3. galibiyetini elde etti. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3. galibiyetini elde etti. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 37-30 önde tamamlarken, karşılaşmadan da 78-63'lük skorla galip ayrıldı. Millilerde Alperen Şengün 24, Furkan Korkmaz 16 ve Ercan Osmani 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Belçika'da ise Haris Bratanovic 15 sayıyla oynadı. Ay-yıldızlılar grubundaki son maçında 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol Belçika Spor Güncel Haberler

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