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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında...

Spor Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında...

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamayacağını açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamayacağını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Shane Larkin Ergin Ataman Fransa Haberler

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