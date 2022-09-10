A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında...
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamayacağını açıkladı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamayacağını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor