A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada Almanya şampiyon oldu.

(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası final maçında Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 88-83 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Final mücadelesi yüksek tempoda geçerken, iki takım da üstünlük sağlamak için büyük çaba gösterdi. Karşılaşmanın sonunda Almanya skorda öne geçerek şampiyonluk kupasını kazandı. Türkiye ise turnuva boyunca gösterdiği performansla Avrupa ikinciliğini elde etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında ise Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
