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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos'ta toplanacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos'ta toplanacak

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak ve hazırlıklarına İtalya'nın Bormio kentinde başlayacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak ve hazırlıklarına İtalya'nın Bormio kentinde başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya, 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 1-18 Eylül'de ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Şampiyonada A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak milliler, 1 Eylül Perşembe günü Karadağ, 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü Gürcistan, 6 Eylül Salı günü Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Egehan Arna, Kartal Özmızrak, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.

AA / Ercan Çakar - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol Spor Haberler

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