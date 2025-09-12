Haberler

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı Yenerek Finale Yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek 24 yıl sonra finale yükseldi. Finalde Almanya ile karşılaşacak.

SALON: Arena Riga

HAKEMLER: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Jorge Vazquez

YUNANİSTAN: Kostas Sloukas 15, Giannis Antetokounmpo 12, Penagiotis Kalaitzakis 11, Tyler Dorsey 9, Kostas Antetokounmpo 6, Thanasis Antetokounmpo 4, Giannoulis Larentzakis 3, Alexandros Samodurov 3, Kostas Mitoglou 3, Kostas Papanikolaou 2, Dimitrios Katsivelis, Vasilis Toliopoulos

TÜRKİYE: Ercan Osmani 28, Cedi Osman 17, Alperen Şengün 15, Shane Larkin 14, Furkan Korkmaz 7, Şehmus Hazer 7, Onuralp Bitim 6, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Ömer Yurtseven, Adem Bona

1'İNCİ PERİYOT: 16-26

DEVRE: 31-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-72

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi. 24 yıl sonra Avrupa şampiyonasında finale çıkan ay-yıldızlılar, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
