A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi resmen başladı

Hidayet Türkoğlu: Yönetim olarak kendisine ve takımımıza güveniyoruz

"Özlediğimiz başarıları önümüzdeki süreçte yakalayacağımıza inanıyoruz"

Ergin Ataman: Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk olacak

" Milli Takım'da çalışmanın hiçbir şartı olamaz"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi resmen başladı.

Milli takımda Orhun Ene'nin görevini bırakmasının ardından takımın başına Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman getirildi. İkinci kez milli takımın başına geçen Ataman, Anadolu Efes'teki görevine de devam edecek. Ergin Ataman için Sinan Erdem Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi. Törene; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF yönetim kurulu üyeleri ve Ergin Ataman katıldı.

"Oyuncular, teknik kadro kim olursa olsun milli takıma heyecanla geliyor. Larkin de öyle geldi her zaman. NBA'deki oyuncularımız da özveriyle oynadılar. Burada isimler önemli değil. Çok değerli büyüklerimiz burada bulundu. Ben oyuncularımızla büyük bir keyifle çalışacağımızı düşünüyorum. Yardımcılar konusunda federasyonla görüşüyoruz. Hakan Demir ve Ender Arslan iki yardımcım olacak. Geçmiş kadrodan Mehmet Okur devam edecek. İdari kadromuz zaten aynı. Çok uyumlu, yeni ve heyecanlı bir ekip kurmaya çalıştık. Ben sadece oyuncu yetiştiren değil, antrenör yetiştiren birisi oldum. Bu konuda da ekibime çok güveniyorum."