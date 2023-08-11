A Milli Basketbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın Avrupa'da C Grubu'ndaki ilk mücadelesinde yarın İzlanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan antrenmanın, 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, güzel bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Oyuncular, son iki maçta da iyi oynadıklarını düşünüyorlar. Ekibimizin form grafiği yükseliyor. Olimpiyat elemeleri, bizim için iyi bir fırsat. İnşallah bundan sonraki süreçte tüm maçlarımızı kazanırız ve olimpiyatlara katılma fırsatına sahip oluruz." ifadelerini kullandı.

Hiçbir takımı küçümsemediklerini aktaran Türkoğlu, "Diğer takımlar da olimpiyatlara gidebilmek için mücadele edecektir. Bu yüzden oyuncularımız, bu maçların anlamını çok iyi biliyor. Her takımın bu organizasyona katılmak için şansı var. Önemli olan takım olarak neler yapacağımız ve nasıl performans göstereceğimizdir. Bizden basketbol olarak geride olan ülkeler olabilir ama sahaya çıkıldığında da her şey değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Alperen Şengün: "Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz"

Milli basketbolculardan Alperen Şengün, maç ayırmadıklarını belirterek, "Bence her maç zor. Hiçbir takımı hafife almak istemiyoruz. Yarın çıkıp bütün gücümüzle oynayacağız. Gruptan çıkıp bir an önce diğer maçlara bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımdaki uzun oyuncuların uyumuyla ilgili konuşan Şengün, "Ömer dışındaki oyuncularla 3 yıldır oynuyorum. Ömer ile aynı tarz oyuna sahibiz. O yüzden hemen birbirimize alıştık. Elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen görevin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz. Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Top dağıtma yeteneği ile ilgili de konuşan Şengün, "Bu yeteneğimi, maç esnasında doğaçlama kullanabiliyorum. Houston Rockets'ta da öyle bir görevim var zaten. Bu konuda öz güvenim de var. Skordan daha fazlasını düşünen bir oyuncuyum. Topu getirip arkadaşlarıma en iyi pozisyonu sunmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı: "Burada mücadele verenlerin konuşulmasını tercih ederim"

Sertaç Şanlı ise zor bir turnuva olacağını vurgulayarak, "Herkes bunun farkında. Buraya toplanma sebebimizi biliyoruz. Niye hazırlandığımızı biliyoruz. Yaz dönemini iyi geçirdik. Hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir oyun oynadık ama bu gayet normal. İnşallah yarın İzlanda karşısında iyi bir oyunla ve iyi bir galibiyetle turnuvaya başlarız." diye konuştu.

Takımda herkesin iyi anlaştığını belirten Sertaç Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uyum, bizim için bir artı. Burada oynayan herkes basketbolu çok iyi biliyor. Devşirme oyuncu konuşmaktan ziyade kimin burada olduğunu konuşmak isterim. Biz burada 1 aydır emek veriyoruz. Konunun o tarafa kaymasını istemiyorum. Burada mücadele verenlerin konuşulmasını tercih ederim."

Ömer Faruk Yurtseven de arka arkaya oynadıkları maçların çok yardımcı olduğuna değinerek, "Takım olarak hazırlık maçlarındaki konsantrasyonumuz ne kadar iyi olursa olsun bunun çok önemi yok. Bu durumun farkında olduğumuz için önümüzdeki maçlarda bizi apayrı bir atmosfer bekliyor." şeklinde görüş belirtti.

Maç maç devam etmenin en doğrusu olduğunu aktaran Yurtseven, "Bizim amacımız en iyi takımlardan biri olmak. Bundan dolayı tek odağımız İzlanda maçı olacak." dedi.

Şu ana kadar Alperen Şengün ile iyi bir uyum yakaladıklarını dile getiren Yurtseven, "Oynadığımız Polonya maçında bize çok yardımcı oldu. Özellikle stresli anlarda onunla kaynaştık. Bu önemli anlar arkadaşlığı ve saha içindeki anlaşmayı ilerletir. Bu yüzden önümüzdeki maçlar da iletişim anlamında bize çok katkı sağlayacak." diye konuştu.

Furkan Korkmaz: "Rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli"

Bu seviyedeki hiçbir rakibin kolay olmadığını belirten Furkan Korkmaz ise "Rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Yarın da iyi bir başlangıç yaparsak bunu göstermiş olacağız. Ben çok ümitliyim. Bence çok güzel bir turnuva geçireceğiz. Özellikle turnuvanın İstanbul'da olması bizim için büyük bir avantaj." dedi.

İtalya'da çok ciddi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Korkmaz, "Kamp dönüşü oynadığınız maçlar hep çok zor olur. Buna rağmen iyi bir basketbol oynadık. Savunmada zaman zaman sıkıntı yaşadık. Bu seviyede bazı hataları telafi etmek daha zor oluyor. Yarın da turnuvaya hazır olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'in çok iyi işler başaracağını vurgulayan Korkmaz, "İkisi de kamp dönemini çok iyi geçirdi. Zaman zaman ben de oyun kurucu pozisyonunda oynayacağım. Uzun zamandır konuşulan bir oyun kurucu sıkıntısı var ama ben bunu bir sıkıntı olarak görmüyorum. El birliğiyle hareket edersek bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.