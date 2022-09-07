A Milli Basketbol Takımı, grup ikincisi olarak son 16 turunda

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonada İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan ile yer aldığı A Grubu'nda maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynadı.

Gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68, ikinci karşılaşmasında da Bulgaristan'ı 101-87 yenen milli takım, üçüncü müsabakasında Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 mağlup oldu. Dördüncü maçında Belçika'yı 78-63'lük skorla geçen ay-yıldızlı takım, beşinci ve son müsabakasında ise İspanya'ya 72-69 yenildi.

Şampiyonada grubunu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi.

İspanya 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle gruptan lider olarak çıkarken, son 16 turu vizesi alacak diğer iki takım ise bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son 16 turunda B Grubu üçüncüsüyle karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda B Grubu'nu üçüncü sırada bitiren takımla karşılaşacak.

Organizasyonda B Grubu'nda Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Fransa mücadele ediyor.

A Milli Takım, son 16 turundaki maçını 10 Eylül Cumartesi günü oynayacak.

Yarın Almanya'ya gidecek

A Milli Basketbol Takımı, yarın Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turundan itibaren devam edeceği Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

Ay-yıldızlı takım ile grupta tur atlayan diğer ekipler, FIBA tarafından hazırlanan uçakla sabah saatlerinde Berlin'e hareket edecek.