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A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

A Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı maç TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

basketbol Fransa Spor Haberler

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