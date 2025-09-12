Haberler

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Yarı Finalinde Yunanistan ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile yapacağı maç, Türkiye genelinde 52 noktada dev ekranlardan izlenecek. Maç, bugün saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) yarı finalinde bugün akşam saat 21.00'de Yunanistan ile yapacağı maç il ve ilçelerdeki 52 noktada dev ekrandan izlenecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması bugün saat 21.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyük mücadeleyi birlikte izlemek için sandalyeni kap gel" başlığıyla paylaştığı mesajda, bu tarihi maçın Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ile Batıkent Rekreasyon Alanı'nda dev ekrandan izleneceği duyuruldu.

İstanbul Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı'nda, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndan, Pendik Sahil Meydanı'nda, Fatih'te Yedikule Hisarı'nda, Kocaeli'de Çayırova Belediyesi önünde, Adana'da Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda, Mersin'de Marina Önü'nde, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Sakarya'da Millet Bahçesi'nde, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı"nda, Konya'da Zindankale Katlı Otoparkı'nda ve Antalya'da HayatPark gibi ülke genelinde il ve ilçelerdeki toplam 52 noktada bu önemli maç dev ekranlardan izlenecek.

Vatandaşlar, Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmasını buralardan birlikte izlemeye davet edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor' iddialarına DDM'den yanıt

15 Temmuz ve FSM köprüleri satılıyor mu? Gündem yaratan iddiaya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.