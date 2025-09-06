Haberler

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkarak 16 yıl sonra önemli bir başarı elde etti. Milliler, son 16 turunda İsveç'i 85-79 yendi ve 9 Eylül'de çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek galibi ile karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan milliler, son 16 turu maçında B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, Arena Riga'daki karşılaşmayı, 85-79 kazanarak turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 9 Eylül Salı günü Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle mücadele edecek.

Eurobasket'te 16 yıl sonra çeyrek finalde

A Milli Takım, EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

2009 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 5 maçı da kazanan milliler, 6. müsabakada Slovenya'ya mağlup olmuştu.

Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan'a yenilerek elenmişti.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda en son üst üste 7 galibiyete EuroBasket 1957'de imza atmıştı. Milli takım, söz konusu turnuvayı 9. sırada bitirmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda 7. kez son 8 takım arasında

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 7. kez son 8 takım arasında yer aldı.

Milliler, turnuvada 1951, 1973, 1997, 1999, 2001 ve 2009'un ardından 2025'te de adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Türkiye, 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
