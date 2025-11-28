A Milli Basketbol Takımı, Bosna Hersek'i 93-71 Yenerek Başladı

(İSTANBUL) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maç saat 21.00'de başladı.

Birinci periyodu 29-20, ikinci periyodu 46-45 ve üçüncü periyodu 67-58 üstün kapatan A Milli Erkek Basketbol Takımı dördüncü ve son periyotta Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti.