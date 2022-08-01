A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı

A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

 - Güncelleme:

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentinde çalışmalara başladı. Ay-yıldızlılar, burada kondisyon ağırlıklı ve güç depolamaya yönelik çalışmalar yapacak. Millilerin hazırlık kampı 9 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak olan milliler, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15'te Karadağ ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Eylül Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title