A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan yine eli boş dönüyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatma bölümü sonucunda 87-86 yenilerek elenen A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında başarıyı unuttu.

Avrupa Şampiyonası'nda 25 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'deki 32. organizasyonda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan A Milli Takım, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar çıktı ancak Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi.

Milliler, derece elde ettiği bu organizasyonun ardından katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Sekiz şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 8. sırayı aldı.

Fransa maçını son andaki hatalarla kaybetti

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile oynadığı maçı son anlardaki hatalarla kaybetti.

Kötü başladığı ve 5. dakikasında 16 sayı (15-31) geri düştüğü maçta mücadeleyi bırakmayan ay-yıldızlı takım, özellikle Buğrahan Tuncer'in dış atışlardaki etkili performansıyla üçüncü çeyreğin son 7 dakika 33 saniyesinde sayı tanımadığı rakibi karşısında son periyoda 57-49 önde girdi.

Çekişmeli geçen maçta normal sürenin son anına 77-75 önde giren A Milli Takım'da Cedi Osman, bitime 12.2 saniye kala kullandığı serbest atışlardan sayı çıkaramadı. Kenardan kullanılan top kaybını iyi değerlendiren Fransa, bitime 2.5 saniye kala bulduğu basketle maçı 77-77'lik skorla uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümü de başa baş geçerken bitime 13.4 saniye kala 87-86 geride olan ay-yıldızlı takımın yaptığı hücumda Furkan Korkmaz topu kaybetti.

A Milli Takım, etkili bir performans sergilediği maçı kritik hatalar sonucunda yitirerek çeyrek final biletini alamadı.

Şampiyonayı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nı 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Ay-yıldızlı takım, Gürcistan'da oynadığı A Grubu maçlarında Karadağ, Bulgaristan ve Belçika'yı yenerken, İspanya ve Gürcistan'a mağlup oldu.

Milli takım, son 16 turunda ise Fransa'ya kaybetti.