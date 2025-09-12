A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

EuroBasket'te ikinci kez finalde

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak.

Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8'de 8 yaptı

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Milliler, EuroBasket 2025'te peş peşe çıktığı 8 karşılaşmayı kazanarak en uzun galibiyet serisine imza attı.

Türkiye, EuroBasket 1957'de üst üste 7 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Yunanistan'ı 15 yıl sonra mağlup etti

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı.

Milliler, Yunanistan'a karşı son galibiyeti Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası grup aşamasında 76-65'lik skorla elde etmişti.

İki takım arasında daha sonra oynanan 4 müsabakayı da Yunanistan kazanmıştı.

Türkiye, Yunanistan ile oynadığı 15. resmi mücadelede 4. galibiyetini aldı.

Ercan Osmani'den muhteşem performans

Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan maçında kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol üstlendi.

Maçın oyuncusu ödülüne layık görülen Ercan, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu oldu.

A Milli Takım'da oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli basketbolcular, EuroBasket 2025'te finale yükselmenin sevincini yakınları ve Türk taraftarlarla kutladı.