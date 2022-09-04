A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini yaşadı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, Tiflis Arena'da oynanan ve normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü de 75-75 berabere biten maçta Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83 kaybederek ilk yenilgisini aldı.

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68, ikinci maçında da Bulgaristan'ı 101-87 yenmişti.

Milli takımın grubunda, Gürcistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın yanı sıra İspanya ve Belçika bulunuyor.

Furkan Korkmaz ile Sanadze diskalifiye edildi

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edildi.

A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi.

Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı.

Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Bu arada yaklaşık 15 dakika duran müsabakaya, kaldığı yerden devam edildi.

Ergin Ataman da diskalifiye edildi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son bölümünde oyundan ihraç edildi.

Tecrübeli başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman'a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra yaptığı itirazların ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

22 saniyelik kayıp zaman için itiraz

Karşılaşmada Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyun durmasına rağmen, karşılaşmaya bitime 4 dakika 26 saniyeden devam etmesi dikkati çekti.

A Milli Takım yetkilileri, yaşanan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulundu.