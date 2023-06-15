A Kadın Milli Takımı, Macaristan ile 12. kez karşı karşıya

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yer alan A Kadın Milli Takımı, grubun ikinci maçında yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Macaristan arasında daha önce oynanan 11 müsabakadan 7'sini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.