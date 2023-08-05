A Erkek Milli Takımı, Trentino Basket Cup'ta Yeşil Burun Adaları'nı mağlup etti

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları'nı 90-63'lük skorla mağlup etti. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 44-29 önde tamamladı.

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Takımı, organizasyonun üçüncülük maçında karşılaştığı Yeşil Burun Adaları'nı 90-63'lük skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 44-29 önde tamamlarken, mücadeleyi de 90-63 kazandı. - İSTANBUL