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A Erkek Milli Takımı, Trentino Basket Cup'ta Yeşil Burun Adaları'nı mağlup etti

Spor Haberleri

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları'nı 90-63'lük skorla mağlup etti. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 44-29 önde tamamladı.

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Takımı, organizasyonun üçüncülük maçında karşılaştığı Yeşil Burun Adaları'nı 90-63'lük skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılar Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 44-29 önde tamamlarken, mücadeleyi de 90-63 kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeşil Burun Adaları İtalya Spor Haberler

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