A Erkek Milli Basketbol Takımı İtalya'ya Uzatmada Mağlup Oldu

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, organizasyonun ev sahibi İtalya'ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.

Türkiye; mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. İlk periyodu milliler 25-24 geride tamamlarken, soyunma odasına da 49-38 geride girdi. Üçüncü periyotta da İtalya'nın üstünlüğü sürerken, karşılaşma 75-75 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de büyük çekişme yaşanırken, ay-yıldızlılar salondan 90-89 yenik ayrıldı. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı. - İSTANBUL