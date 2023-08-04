Üye Girişi
Haberler

A Erkek Milli Basketbol Takımı İtalya'ya Uzatmada Mağlup Oldu

Spor Haberleri

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup'ta mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, organizasyonun ev sahibi İtalya'ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.

Türkiye; mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. İlk periyodu milliler 25-24 geride tamamlarken, soyunma odasına da 49-38 geride girdi. Üçüncü periyotta da İtalya'nın üstünlüğü sürerken, karşılaşma 75-75 eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de büyük çekişme yaşanırken, ay-yıldızlılar salondan 90-89 yenik ayrıldı. Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Erkek Milli Basketbol Takımı Ömer Faruk Yurtseven Furkan Korkmaz İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title