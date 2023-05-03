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A. Efes'ten Chris Singleton'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

A. Efes'ten Chris Singleton'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Spor Haberleri

A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıklandı.

A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıklandı. Singleton'ın ileri tetkiklerinin sürdüğü, bu süre zarfında müşahede altında tutulacağı ifade edildi.

Lacivert-beyazlılardan Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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