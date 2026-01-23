Haberler

Euroleague: A. Efes: 68 Olympiakos: 74

Güncelleme:
A. Efes, Euroleague'in 24. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 74-68'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

A. Efes, Euroleague'in 24. haftasında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 74-68 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Hugues Thepenier

A. Efes: Weiler-Babb 6, PJ Dozier 16, Cordinier 8, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 6, Lee 13, Smits 4, Beaubois, Swider 3, Şehmus Hazer

Başantrenör: Pablo Laso

Olympiakos: Walkup 6, Vezenkov 19, Tyrique Jones 2, Dorsey 11, Papanikolaou 2, Fournier 11, Ward 9, Hall 10, Peters 4, McKissic

Başantrenör: Georgios Bartzokas

1. Periyot: 13-25

Devre: 31-48

3. Periyot: 51-58 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
