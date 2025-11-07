A. Efes, Euroleague'de Olimpia Milano'ya Mağlup Oldu

Euroleague'in 9. haftasında A. Efes, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya 97-93 mağlup oldu.

EuroLeague'in 9. haftasında A. Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaştı. İki kez uzatmaya giden mücadeleden konuk takım 97-93 galip ayrıldı. Bu sonuçla İstanbul ekibi üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. - İSTANBUL