A. Efes, Euroleague'de Olimpia Milano'ya Mağlup Oldu
EuroLeague'in 9. haftasında A. Efes, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya 97-93 mağlup olarak üst üste ikinci kaybını yaşadı. Mücadele iki kez uzatma ile sonuçlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor