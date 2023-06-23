97. Gazi Koşusu için balo düzenlendi

İstanbul'da, 25 Haziran Pazar günü yapılacak 97. Gazi Koşusu sebebiyle Mandarin Oriental Bosphorus'ta balo düzenlendi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de geceye katıldı. Adalı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle bu seneki koşusunun özel olduğunu ifade etti.

İstanbul'da, 25 Haziran Pazar günü yapılacak 97. Gazi Koşusu sebebiyle balo düzenlendi.

Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleştirilen geceye, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Adalı, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle bu seneki koşusunun özel olduğunu ifade ederek, "7-8 ay boyunca bu yarışın hazırlıklarını yaptık. Gazi Mustafa Kemal'in adını taşıyan bu kupa bizim için çok önemli. Umarım adına layık bir gün geçiririz." diye konuştu.

97. Gazi Koşusu, pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.