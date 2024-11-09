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90'lar Nostalji Oyunları Turnuvası Finali Gerçekleşti

90'lar Nostalji Oyunları Turnuvası Finali Gerçekleşti
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Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 90'lar Nostalji Oyunları Turnuvası'nın final müsabakaları tamamlandı. Dört hafta süren turnuva, öğrencilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sundu ve eğlenceli bir rekabet ortamı oluşturdu. Finaldeki heyecan dolu mücadelelerin ardından, dereceye giren öğrencilere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu takdim etti.

Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen 90'lar Nostalji Oyunları Turnuvası'nın final müsabakaları tamamlandı.

Dört hafta süren ve öğrencilere geçmişe yolculuk yaptıran bu turnuva, son maçlarla birlikte eğlenceli bir rekabet ortamına sahne oldu. Öğrenciler, vizeler öncesinde moral depolayarak unutulmaz bir etkinlik yaşadı.

Turnuva boyunca katılımcılar, eski nesil video oyunlarının büyüleyici dünyasında yarıştı. 90'lı yılların en popüler oyunlarından oluşan turnuva, öğrencilere bir yandan eskiyi yaşatırken diğer yandan yeni arkadaşlıkların kurulmasına zemin hazırladı. Bu nostaljik etkinlik sayesinde öğrenciler, hem eğlenerek stres attı hem de farklı bir deneyim kazandı. Final gününde ise heyecan doruktaydı. Şampiyonluğun son ana kadar belli olmadığı müsabakalarda, öğrenciler ellerinden gelenin en iyisini yaparak zafer için mücadele etti.

Turnuva finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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