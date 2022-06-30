9. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvedeki yerini korudu Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye topladığı madalyalarla zirvedeki yerini korudu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününde Türkiye topladığı madalyalarla zirvedeki yerini korudu. Akdeniz Oyunları'nın 5. gününü Türkiye, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere 21 madalya ile tamamladı. Böylece milliler 18 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalya ile toplamda 39 madalyaya sahip olarak zirvedeki yerini korudu. Bugünkü oyunlarda madalya kazanan milli sporcular şöyle: Altın madalya İbrahim Çolak (Jimnastik) Adem Asil (Jimnastik) Ferhat Arıcan (Jimnastik) Evin Demirhan Yavuz (Güreş) Bedia Gün (Güreş) Yasemin Adar Yiğit (Güreş) Buket Öztürk (Bocce) İbrahim Arslantaş (Bocce) İnci Ece Öztürk (Bocce) Bahar Çil (Bocce) Gümüş madalya Ahmet Önder (Jimnastik) Adem Asil (2) (Jimnastik) Zeynep Yetgil (Güreş) Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş) Ahmet Emen (Bocce) Bronz madalya Emre Lale (Badminton) Özge Bayrak Bağcı (Badminton) Adem Asil (Jimnastik) Ferhat Arıcan (Jimnastik) Ahmet Önder (Jimnastik) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Türkiye Spor Haberler

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