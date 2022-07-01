9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik...
İhlas Haber Ajansı - Spor
9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor