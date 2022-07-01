9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik... 9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. 9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik... - Haberler

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