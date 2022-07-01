9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik...

İhlas Haber Ajansı - Spor
9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik...

9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

9. Akdeniz Oyunları'nda Baturalp Ünlü, Batuhan Filiz, Efe Turan ve Doğa Çelik'ten oluşan 4x200m serbest stil Erkek Bayrak Takımı, 7: 23.67'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title