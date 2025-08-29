89 Yaşındaki Sami ve 78 Yaşındaki Sevil Gemicioğlu, Yüzme ile Gençlere İlham Oluyor

Yurt içi ve yurt dışında katıldıkları yüzme yarışlarında dereceler kazanan 89 yaşındaki Sami ve 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu, yüzme tutkularıyla gençlere ve yaşıtlarına ilham kaynağı oluyor.

Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü mevkisinde yaşamlarını sürdüren çift, her sabah çok erken saatte sitenin sahilinde antrenman yapıyor.

Çift şimdiye kadar hem yurt dışı hem de yurt içinde katıldıkları yüzme yarışlarında yüzlerce madalya ve ödüller kazandı.

Oğlu ve kızı da milli yüzücü olan ve onların da dereceleri bulunan Gemicioğlu çifti yaşamları boyunca bu spordan kopmak istemiyor.

Sami Gemicioğlu, AA muhabirine, 40 yıl uzak yol kaptanlığı yaptıktan sonra bir süre de İstanbul'da Liman Başkanlığı görevinde bulunduğunu, 2003'te emekli olduğunu söyledi.

Yüzme bildiğini ancak 70 yaşından sonra mesafe yüzmeye başladığını ifade eden Gemicioğlu, İstanbul Boğaz geçişini 17 kez tamamladığını, geçen yıl kalça kemiğini kırması nedeniyle bu yılki yarışlara katılamadığını ifade etti.

Yüzmedeki amacının sağlığımı korumak, kendi yaş grubundaki akranlarına rol model olmak olduğunu aktaran Gemicioğlu, "Yüzdükçe sağlığıma kavuşuyorum. Yüzme fiziksel ağrılarımı dindiriyor. Denize girdiğimde çok mutlu oluyorum. Yarış atmosferleri ve gençlerle bir arada olmak beni genç tutuyor. Kaptanlık geçmişimden dolayı Boğaz'a aşinayım. Boğaz'da yüzmek benim için çok kolay." dedi.

Gemicioğlu, Türkiye'de yüzme havuzları ve genel yüzme sporunun çok geliştiğini anlatarak bu alanda başarılı sporcular yetiştiğini kaydetti.

-"Gençlerle yüzerek kendimi genç hissediyorum"

Eşi 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu da yüzmeye 2008 de 60 yaşında başladığını, hiçbir altyapısının da bulunmadığını anlattı.

2008'de başladığı Boğaz Maratonuna 18 yıldır katıldığını anlatan Gemicioğlu, bu yıl çok başarılı olduğunu, 3 bin kişi içerisinden 600 kişiyi geçmeyi başardığını söyledi.

Genç sporcularla bir arada olmanın kendisini çok genç hissettirdiğini anlatan Gemicioğlu, şunları söyledi:

"Hiçbir zaman yaşımı düşünmüyorum çünkü ben bunu yapabiliyorsam daha ne isteyebilirim. Hedefim, daha da yaşlandıkça bunu yapmaya devam edeceğim. Önümüzde birçok yarış var. Biz devam ediyoruz. Onun için 'durmak yok yola devam' diyorum. Devamlı çalışma var. Burada denizde olmasa havuzda çalışmalarımız oluyor. Daha önceden havuzlarda yarışmalara katılıyorduk. Buradaki ortamdan sonra denize daha çok alıştım. Havuzda da çok güzel derecelerim var. Hepsini yüzüyorum. O yüzden bu hayat böyle devam ediyor. İnşallah Allah sağlık verdiği müddetçe de bunu yapmaya çalışıyorum."

Oğulları milli yüzücü ve kaptan 56 yaşındaki Bekir Emrah Gemicoğlu da yüzmeye 1977'de 9 yaşında başladığını belirtti.

Yüzmeye 1987'de 20 yıl kadar ara verdiğini, bu süreçte farklı spor branşları yaptığını ifade eden Gemicioğlu, 20 yıl sonra kardeşi milli yüzücü Nuriye Renin Gemicioğlu'nun kendisine Avustralya'nın Perth şehrinde bir dünya yüzme şampiyonası yapılacağını söylemesi üzerine yeniden yüzmeye başladığını ve bir daha bırakamadığını kaydetti.

Dünya şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda yer almanın bir sporcu için çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Gemicoğlu, şimdiye kadar Avustralya, İsveç, İtalya, Kanada, Rusya, Slovenya gibi ülkelerde düzenlenen dünya şampiyonlarına ailesiyle katıldığını, bundan sonra Budapeşte'de düzenlenen şampiyonaya katılmak istediğini dile getirdi.