83 yaşındaki eski güreşçi Metin Arslan, güreşleri seyirci olarak izliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 15 yaşından beri güreşen ve geçtiğimiz yıllarda güreşi bırakan 83 yaşındaki Metin Arslan, içindeki özlemi artık seyirci olarak gideriyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 15 yaşından beri güreşen ve geçtiğimiz yıllarda güreşi bırakan 83 yaşındaki Metin Arslan, içindeki özlemi artık seyirci olarak gideriyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Topardıç köyünde ikamet eden 83 yaşındaki Metin Arslan, 3 yıl önce yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle güreşi bıraktı. 15 yaşından 80 yaşına kadar Mudurnu bölgesinde yaz aylarında düzenlenen hacet bayramlarında güreşen Arslan, Topardıç köyündeki Karapınar Bayramı'nda hatıralarını yad etti. Güreş sahasına gelen eski güreşçi, kenardan güreşleri seyretti.

"Güreşçileri görmek istiyorum"

Yıllarca güreştiğini belirten Metin Arslan, "Güreşi çok seviyorum. Rahatsızlığım sebebiyle artık güreşemez oldum. Çocuklarıma 'Beni güreş sahasına' götürün dedim. Güreşçileri görmek istiyorum. Geldik gördük. Küçük yaştan beri güreş yapmaktaydım. Herkese de tavsiye ediyorum. Çocuklar kahve köşelerinde beklemesinler, boş vakitlerini güreşerek değerlendirsinler" dedi.

Babasını özlem gidermesi için güreşlere getirdiklerini belirten Ayşe Sözkesen ise, "Babam rahatsızlığı sebebiyle artık güreşemiyor fakat çok merakı var. Çok küçük yaştan beri köylerdeki bayramlara katılır, güreşirdi. Rakiplerini yenerdi. Özlem gidersin diye getirdik" diye konuştu. - BOLU