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82 Yaşındaki Çiçek Solon Şensoy, Avrupa Şampiyonası Hedefiyle Yola Çıkıyor

82 Yaşındaki Çiçek Solon Şensoy, Avrupa Şampiyonası Hedefiyle Yola Çıkıyor
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Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki eski milli atlet Çiçek Solon Şensoy, Portekiz'de yapılacak Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yarışmayı planlıyor. Uzun yıllardır sporun içinde olan Şensoy, gençlere ilham vermeye devam ederek azmiyle dikkat çekiyor.

Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki eski milli atlet ve antrenör Çiçek Solon Şensoy, önüne koyduğu her hedefi gerçekleştirirken, yeni rotasını 8-19 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası olarak belirledi. Burada açık pistte yarışmayı hedefleyen deneyimli sporcu, azmi ve enerjisiyle gençlere örnek olmaya devam ediyor.

17 yaşında İstanbul'da voleybol ve basketbol oynayarak başladığı spor kariyerinde, yıllar içinde atletizme yönelen Çiçek Solon Şensoy, Türkiye'nin ilk kadrolu kadın atletizm antrenörlerinden biri olmayı başardı. Türkiye ve Balkanlar'da katıldığı yarışmalarda birçok madalya kazanan sporcu, atletizm sahasını adeta ikinci evi olarak görüyor. Şensoy, "1960 yılından beri, yani 63 yıldır sporun içindeyim. Önce voleybolla başladım, sonra basketbol oynadım ama 1965'te lisanslı atletizm kariyerime başladım. O zamandan beri pistlerdeyim" diyen Şensoy, farklı disiplinlerde de başarılar elde etti. 100 ve 200 metre yarışlarının yanı sıra pentatlon branşında da Türkiye şampiyonlukları bulunan deneyimli sporcu, atletizmin hayatındaki yerini şu sözlerle ifade ediyor: "Atletizm pistinde olmak bir bağımlılık yapıyor. Buraya geldiğimde tüm sorunlarımı unutuyorum. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak beni rahatlatan bir alan burası. Atletizm, benim için sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi" dedi.

Madalya koleksiyonuna bir yenisini ekleme peşinde

Şensoy, 80 yaş üstü kategoride Türkiye'de aktif olarak yarışan iki kadından biri olmanın gururunu taşıyor. Geçmişte birçok Türkiye ve Balkan şampiyonluğu bulunan Şensoy, 80 yaşında Polonya'daki Dünya Salon Şampiyonası'nda finalde koşarak uluslararası başarısını bir kez daha kanıtladı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada dördüncü olan sporcu, bu yıl ise Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre yarışlarında açık pistte kürsüye çıkmayı planlıyor.

Hayallerin bitmemesi gerektiğine vurgu yapan Şensoy, "Hayaller biterse, hayat da biter. 17 yaşımda Roma Olimpiyatları yapılmıştı. Benim de olimpiyatlara katılma hayalim vardı. Bir sürü sebepten olmadı. Sonra dedim ki, ben bu hayalimi acaba dünya şampiyonasına katılarak gerçekleştirebilir miyim? O da bir nevi olimpiyat gibi. Sadece atletizm oluyor. ve iki sene önce 80 yaşımda Polonya'daki Salon Dünya Şampiyonası'na katıldım" diyerek yeni hedefini açıkladı. Şensoy, "Şimdi ki hedefim Portekiz'de yine Avrupa Şampiyonası var ama bu sefer açık pistte. Kısmet" sözlerini sarf etti.

Gençlere ve yaşıtlarına ilham oluyor

Sadece atlet olarak değil, antrenör olarak da birçok gencin hayatına dokunan Şensoy, geçmişte çalıştırdığı sporcuların başarılarını görmekten büyük mutluluk duyuyor. Kendi yaşıtlarını da spor yapmaya teşvik eden deneyimli atlet, sporun yaşa bağlı olmadığını kanıtlayan en iyi örneklerden biri.

Yaşıtlarını da atletizm sahalarına heveslendirdiğini aktaran Şensoy, "Antrenörlüğü yaparken sadece bir şeyler öğretiyordum ama o zaman beni örnek alan öğrencilerim olmuş. Yıllar sonra bana bunu kendileri ifade etti. Biz de çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz dediler. Daha sonraki yıllarda yaşım ilerledikçe bu sefer yaşıtlarım bana benzer şeyler söylemeye başladı. Çünkü, farkında olmadan örnek olmaya başladım. Hatta çevremdeki her yaşıt arkadaşımı buralara sürükledim. Yaşıtlarım, 'Biz niye yapmıyoruz, sen bize iyi geliyorsun" diyorlar. Ben de seviniyorum" şeklinde konuştu.

Spor, disiplin ve fedakarlık

Şensoy'a göre atletizm, sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda büyük bir disiplin ve fedakarlık gerektiriyor. Gençlik yıllarında arkadaşları eğlenirken kendisinin müsabakalar için erken yattığını anlatan sporcu, bu süreçte hayatını tamamen spora göre şekillendirdiğini belirtti. Şensoy, "Spor bir fedakarlık işidir. 17, 18 yaşlarımda herkes eğlenmeye giderken ben ertesi günkü yarış için dinlenirdim. Ancak bu fedakarlıkların karşılığını yıllar boyunca aldım ve almaya devam ediyorum" diye konuştu.

Portekiz yolculuğu başlıyor

Atletizme olan tutkusu sayesinde enerjisini hiç kaybetmeyen Çiçek Solon Şensoy, yeni hedefi için hazırlıklarını sürdürüyor. Portekiz'de gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak kürsüde yer almayı amaçlayan milli atlet, yılların verdiği deneyim ve azimle bir kez daha sınırlarını zorlayacak.

Başarılarla dolu kariyerine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanan Şensoy, "Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Emek verirseniz karşılığını alırsınız. Bazen madalya olarak, bazen sağlık olarak ama mutlaka kazanırsınız," diyerek hem sporculara hem de spora başlamak isteyenlere ilham vermeye devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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