80 ve 85 yaşındaki atletler gençlere örnek oluyor

Antalya'da yaşayan şampiyon master milli atletler 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy ile 85 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, pistlerde kazandıkları başarılarla gençlere örnek oluyor. Şensoy çifti, Polonya'da yapılacak olan Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan şampiyon master milli atletler 80 yaşındaki Çiçek Solon Şensoy ile 85 yaşındaki eşi Oktay Şensoy, pistlerde kazandıkları başarılarla gençlere örnek oluyor.

Bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok şampiyonlukları, dereceleri bulunan Şensoy çifti, Polonya'da gelecek yılın mart ayında yapılması planlanan Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na yeni başarılar için hazırlanıyor.

Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çiçek Solon Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte atletizm pistlerinde kazandığımız derecelerin sayısını bilemiyorum. Güllede, 100 metrede rekorlarım var. Bunlar 80 yaş rekorları. Rekor kırmak, şampiyon olmak yetmiyor. Hep daha iyi dereceyi elde etmeyi istiyoruz. Sporun bizim hayatımızdaki yeri hep ön planda. Bütün yaşamımız beslenmemizden, sağlık kontrolüne kadar hepsi spora endekslenmiş durumunda." diye konuştu.

Madalyalarının evlerini süslediğini dile getiren Şensoy, "Gençlere örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Madalyalarımızın sayısını bilmiyoruz. Madalyalar evimizi, örnek olmak kalbimizi süslüyor. Bizi görenler spora başlıyor. 7-8 yaşındaki çocuklar bile örnek alıyor. O da mutluluk verici." dedi.

Şensoy, 1965'te koşmaya başladığını, her yarışta ilk günkü heyecanı yaşadığını, depara kalkarken bacaklarının titrediğini söyledi.

Oktay Şensoy: "Eşimle gittiğimiz her yarışmada aynı heyecanı yaşıyoruz"

Oktay Şensoy da yıllardır eşiyle yarışmalara katılmanın gururunu yaşadığını anlattı.

Masterler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için hazırlıkları sıkı tuttuklarını vurgulayan Şensoy, şöyle konuştu:

"Daha önce koşarken kalp krizi geçirdiğim ve bypass olduğum için bu sezon koşuyu bıraktım. Şimdilerde sadece yürüyüş yarışlarında mücadele ediyorum. Benim 5, 20 kilometre yürürken sarf ettiğim eforu, eşim 18 saniyede 100 metrede, 200 metrede yapıyor. Eşimle gittiğimiz her yarışmada aynı heyecanı yaşıyoruz."

Doktorların kendisine kalp kaslarının ve ciğerlerinin çok kuvvetli olduğunu söylediğini aktaran Şensoy, herkese düzenli spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi ve uyku düzenlerini bozmamayı tavsiye etti.