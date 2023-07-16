8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Lozan Anıtı'nda düzenlenen ödül töreninde, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, maratonun Cumhuriyet'i emanet edenlere karşı vefa borcu olduğunu belirtti. Erkeklerde birinci olan Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa, sıcak hava koşullarına rağmen yarışı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Kadınlarda birinci olan Rus Maria Kolpakova, Zehra Er'in diskalifiye edilmesiyle birinci oldu.

8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Lozan Anıtı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenledikleri maratonun, Cumhuriyet'i emanet edenlere karşı vefa borcu olduğunu söyledi.

Trakya'nın uluslararası nitelikteki tek organizasyonunu hayata geçirdiklerini belirten Akdağ, "Sporcularda bunun karşılığı var. Katılımlarınız bizim için bir teşekkürdür ama en büyük teşekkürü organizasyon, takvime çıktığında 6 ay boyunca buraya katılmak için alın teri döken sporcular hak ediyor." dedi.

Erkeklerde 21 kilometre yarışını 01.10.13 ile kazanan Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da kazandığı yarışı bu yıl da birinci bitirmenin mutluğunu yaşadığını belirtti.

Sıcak havanın zorlayıcı olduğunu ifade eden Regasa, "Sıcak nedeniyle dönüşte biraz zorlandım, yavaşladım. 70 dakika benim için antrenman ama kazanmak için koştum. Rakiplerim de sıcağa rağmen iyi koştu, hepsinin ayağına sağlık." diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ve protokol tarafından verildi.

Öte yandan 21 kilometre yarışı kadınlar birincisi Zehra Er'in diskalifiye edilmesinin ardından birinci Rus Maria Kolpakova oldu.