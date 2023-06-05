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8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 8 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 8 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Konyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Galatasaray "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle; Kayserispor ve MKE Ankaragücü "saha olayları" nedeniyle; Galatasaray "merdiven boşluklarını boş bırakılmaması" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PDFK'ya sevk edilirken; Konyaspor Kulübü idarecisi Ali Camgöz'ün "talimatlara aykırı hareketi", Konyaspor Kulübü idarecisi İbrahim Şahin, MKE Ankaragücü kulübü masörü Kemal Şenaydın ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er'in "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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